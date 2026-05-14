Kate Middleton in Emilia | quanto costa il relais da sogno dove ha alloggiato

Durante una recente visita in Italia, la duchessa di Cambridge ha soggiornato in un relais situato tra le colline e i vigneti dell’Emilia-Romagna. La struttura, immersa nel silenzio e nella tranquillità, è conosciuta per il suo ambiente esclusivo e riservato. Il costo del soggiorno è stato oggetto di interesse, considerando le caratteristiche di lusso e privacy offerte dalla location. La scelta di questa destinazione si inserisce in un contesto di visite private e di rappresentanza.

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