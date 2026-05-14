Kate Middleton in Emilia | quanto costa il relais da sogno dove ha alloggiato
Durante una recente visita in Italia, la duchessa di Cambridge ha soggiornato in un relais situato tra le colline e i vigneti dell’Emilia-Romagna. La struttura, immersa nel silenzio e nella tranquillità, è conosciuta per il suo ambiente esclusivo e riservato. Il costo del soggiorno è stato oggetto di interesse, considerando le caratteristiche di lusso e privacy offerte dalla location. La scelta di questa destinazione si inserisce in un contesto di visite private e di rappresentanza.
Tra colline, vigneti e silenzio assoluto, Kate Middleton ha scelto un angolo riservato dell’Emilia-Romagna per la sua visita italiana. La principessa del Galles è arrivata il 12 maggio a Reggio Emilia per approfondire da vicino il celebre Reggio Emilia Approach, il modello pedagogico ideato da Loris Malaguzzi e conosciuto in tutto il mondo per la sua attenzione allo sviluppo e alla creatività dei bambini. Lontana dal clamore delle grandi occasioni ufficiali, Kate ha deciso di soggiornare in una dimora storica immersa nella natura, il raffinato Relais Roncolo 1888, all’interno della Tenuta Venturini Baldini, una proprietà circondata da boschi e vigneti sulle colline reggiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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