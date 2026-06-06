Il governatore Acquaroli a Porto Sant' Elpidio | Una tragedia che ha scosso l' intera comunità Il video
Il governatore delle Marche ha visitato Porto Sant’Elpidio e ha definito la tragedia che si è verificata come un evento che ha colpito profondamente la comunità locale. Durante l’intervento, ha espresso gratitudine nei confronti del governo centrale e della premier per l’attenzione mostrata. La visita si è concentrata sull’assistenza e il supporto alle persone coinvolte, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti adottati. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità regionali.
Il presidente della Regione Marche ringrazia la premier Meloni e Palazzo Chigi per l'attenzione e i soccorritori per il loro lavoro senza sosta dalle prime luci dell'alba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: Dieci punti d’emergenza in più per la stagione estiva: uno è a Camerino; Tutto il centrodestra in piazza. Parcaroli: Vinceremo e di parecchio Acquaroli: Macerata tornata protagonista.