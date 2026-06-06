Il governatore Acquaroli a Porto Sant' Elpidio | Una tragedia che ha scosso l' intera comunità Il video

Notizia in breve

Il governatore delle Marche ha visitato Porto Sant’Elpidio e ha definito la tragedia che si è verificata come un evento che ha colpito profondamente la comunità locale. Durante l’intervento, ha espresso gratitudine nei confronti del governo centrale e della premier per l’attenzione mostrata. La visita si è concentrata sull’assistenza e il supporto alle persone coinvolte, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti adottati. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità regionali.