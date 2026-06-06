Un visitatore si è trovato nel museo Reina Sofia di Madrid davanti a Guernica, il celebre quadro di Picasso che rappresenta le conseguenze della guerra. L’episodio è avvenuto mentre stava registrando una puntata di una trasmissione dedicata all’artista e alla guerra civile spagnola. La visita si è svolta all’interno di un contesto museale, senza ulteriori dettagli su altri eventi o persone coinvolte.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il famoso quadro denuncia l’orrore della guerra. E le protagoniste sono le donne È stata una grande emozione trovarmi chiuso nel museo Reina Sofia di Madrid davanti a Guernica. Ero lì per girare la puntata di Una giornata particolare dedicata appunto a Picasso e alla guerra civile spagnola. A un certo punto è arrivato un addetto a spolverarlo, e il direttore della fotografia Tommaso Del Croce ha girato un breve video che in poche ore è stato visto da mezzo milione di persone. Questo per dire il fascino del quadro, forse il più celebre del Novecento. Un quadro politico. La denuncia della guerra terroristica condotta contro i civili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il famoso quadro di Picasso grida l’orrore della guerra. E le protagoniste sono le donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le unghie glicine sono le vere protagoniste della primaveraDurante la primavera, il glicine si distingue per i suoi fiori di colore glicine, che sbocciano tra aprile e maggio.

“L’ha fatto a molte donne”. Il famoso cantante condannato: violenza inaudita! OrroreUn noto cantante è stato condannato per aver commesso violenza su diverse donne, secondo quanto riportato nelle ultime notizie.

Un quadro di Picasso in palio a soli 100 euro! Torna la lotteria che finanzia la ricerca sull’AlzheimerÈ tornata la lotteria internazionale 1 Picasso for 100 Euros, l’iniziativa che permette di acquistare un biglietto da 100 euro e provare a vincere Tête de femme, gouache realizzata dall’artista nel ... greenme.it

Benzema compra un quadro di Picasso e lascia tutti senza parole: quanto ha pagatoRitratto di un uomo barbuto: è questo il titolo dell’opera che Karim Benzema ha esposto con orgoglio nella sua casa, accompagnandola sui social con una frase eloquente, Benvenuto a casa, Picasso. Il ... corrieredellosport.it