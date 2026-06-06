Il cammino di 7 giorni che unirà le principali ex località sciistiche della Valsassina

Mercoledì 10 giugno alle 18, presso la casetta del Parco Grignetta in via Filippo Turati a Ballabio, si terrà la presentazione del progetto “Incontrarsi in cammino - Un’Alt(r)a via per la Valsassina”. L’iniziativa prevede un percorso di sette giorni che collegherà le principali ex località sciistiche della valle. Il progetto è promosso dalla cooperativa Eliante onlus e dal Comune di Ballabio, con la collaborazione di Resinelli.

Si terrà mercoledì 10 giugno, dalle ore 18.00, presso la casetta del Parco Grignetta in via Filippo Turati a Ballabio la presentazione del progetto “Incontrarsi in cammino - Un’Alt(r)a via per la Valsassina", promosso dalla cooperativa Eliante onlus e dal Comune di Ballabio, insieme a Resinelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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