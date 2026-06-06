IA in azienda | il rischio di usare account privati per i dati

L'uso di account privati per inserire dati aziendali può comportare rischi di violazione della privacy e di fuga di informazioni sensibili. I dati inseriti nei prompt delle intelligenze artificiali potrebbero finire negli algoritmi di altri, potenzialmente condividendo informazioni riservate. Questo solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e sulla protezione delle informazioni sensibili dei dipendenti, con possibili implicazioni legali e di riservatezza.

Come possono i dati inseriti nei prompt finire negli algoritmi altrui?. Quali informazioni sensibili rischiano di violare la privacy dei dipendenti?. Chi deve rispondere legalmente degli errori prodotti dalle allucinazioni dell'IA?. Cosa succede se un segreto industriale viene immesso in un account privato?.? In Breve Il 32% delle aziende italiane con almeno 20 collaboratori usa già l'IA.. I dati inseriti nei prompt possono addestrare algoritmi di ChatGPT, Claude o Gemini.. L'inserimento di dati sanitari o sindacali viola le norme sulla privacy dei lavoratori.. L'errore umano deve verificare ogni output per contrastare le allucinazioni dei modelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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