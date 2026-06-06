La sinistra ha votato contro l’energia nucleare e minaccia un referendum per bloccare il reattore. Allo stesso tempo, si oppone ai parchi eolici e solari, anche se si lamenta dell’aumento delle bollette. La posizione è stata espressa in aula, con dichiarazioni di voto contrarie alle proposte di nuove centrali e di sviluppo delle energie rinnovabili. Nessuna proposta concreta è stata approvata in questa sessione parlamentare.

La sinistra accusa il governo di non fare nulla per la crescita del Pil e ancor meno per abbassare i prezzi delle bollette. I miglioramenti sono ovviamente sempre auspicabili e l’attuale maggioranza, nell’anno che rimane prima del voto, farebbe bene a concentrarsi sui temi economici. Tuttavia, che cosa avverrebbe per Pil e bollette se a Palazzo Chigi invece di Giorgia Meloni ci fosse un esponente del campo largo? È una domanda che mi sono posto ieri, dopo che Avs, Pd e 5 stelle hanno votato contro il piano per l’apertura di centrali nucleari. Angelo Bonelli dei Verdi ha definito quella di giovedì una «pagina nera della democrazia», perché si sarebbe fatta «carta straccia della volontà degli italiani». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I compagni sono contro ogni tipo di energia

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