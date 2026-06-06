Hanno chiuso piazza Croce dei Vespri per questa ‘picciuttedda’ Cose da pazzi | traffico in tilt e proteste a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner Il sindaco Lagalla smorza le polemiche

Da ilfattoquotidiano.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piazza Croce dei Vespri a Palermo è stata chiusa per un matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, causando traffico intenso e proteste. La chiusura della piazza ha generato disagi tra i residenti e i commercianti, che hanno manifestato il loro malcontento. Il sindaco ha commentato la situazione, cercando di ridimensionare le polemiche e sottolineando che la città non è disponibile a ospitare eventi di questa portata. La presenza delle celebrità ha attirato l’attenzione, ma anche critiche.

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Il benvenuto a Palermo per Dua Lipa e Callum Turner non è stato esattamente dei migliori: “ Palermo is not for rent. La nostra piazza non è il tuo salotto ”, si leggeva in uno striscione appeso ieri da alcuni residenti e commercianti del centro della città scelta dalla pop star e dall’attore per celebrare le loro nozze. Tanto glamour, moltissima curiosità e un po’ di polemiche sono gli ingredienti del matrimonio all’italiana della coppia che appena qualche giorno fa, a Londra, si è ufficialmente sposata. E mentre gli invitati ad alto tasso vip – 200 o 300, a seconda delle stime -, arrivavano a Palermo, montava la protesta e il traffico andava in tilt. LE NOZZE SHOW DI DUA LIPA E LE POLEMICHE CONTRO LA “PICCIUTTEDDA”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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