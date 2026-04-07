Guerra in Medio Oriente allarme imprese | A rischio l’economia del Piemonte

Le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi dell'energia, con conseguenti cali nei consumi e difficoltà nell’occupazione. Le associazioni di settore hanno espresso preoccupazione per le ripercussioni sull’economia della regione, evidenziando come le variazioni dei costi energetici influenzino imprese e lavoratori. La situazione si sta aggravando, creando incertezza tra gli operatori economici locali.

Energia alle stelle, consumi in calo e occupazione sotto pressione: le associazioni chiedono interventi urgenti a Europa e istituzioni Le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente iniziano a produrre effetti concreti anche sull’economia italiana, con segnali particolarmente preoccupanti in Piemonte. A lanciare l’allarme sono le principali associazioni imprenditoriali del territorio, che denunciano il rischio di una crisi diffusa senza interventi strutturali e immediati. Secondo quanto evidenziato da organizzazioni come AGCI, ANCE, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Legacoop Piemonte, lo shock sui mercati energetici internazionali – alimentato dalle tensioni geopolitiche – si sta trasferendo rapidamente sull’economia reale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Guerra in Medio Oriente, allarme imprese: “A rischio l’economia del Piemonte” Leggi anche: La crisi in Medio Oriente spaventa le imprese del Piemonte: l'allerta di Confartigianato Crisi in Medio Oriente, l'allarme di Confapi Emilia: "Rischio speculazione su costi e prodotti. Tutelare imprese e cittadiniIl presidente Alberto Meschieri: "Intervenire tempestivamente ma con misura sui prezzi con operazioni temporanee almeno per i prodotti ottenuti con... Temi più discussi: Medio Oriente, si allarga il fronte della guerra; Medio Oriente, la cronaca del 31 marzo; La guerra in Medio Oriente sta mandando in crisi un'industria invisibile ma fondamentale, quella dei fertilizzanti; Medio Oriente, 'In corso mediazione per un cessate il fuoco di 45 giorni'. Teheran smentisce - LIVEBLOG. Borse, con guerra in Medio Oriente in fumo già 1.100 mld. Esperti: crisi peggiore del 2022Leggi su Sky TG24 l'articolo Borse, con guerra in Medio Oriente in fumo già 1.100 mld. Esperti: crisi peggiore del 2022 ... tg24.sky.it Pasqua da record a Roma: 1,2 milioni di presenze nonostante la guerra in Medio OrienteNemmeno la guerra in Medio Oriente ferma la voglia di visitare la Città eterna. Il ponte di Pasqua segna infatti un nuovo record di turisti che hanno affollato le strade di Roma: circa 1,2 milioni di ... fanpage.it "Dopo cinque settimane di guerra in Medio Oriente, è chiaro che solo una soluzione diplomatica potrà risolvere le cause profonde del conflitto. Qualsiasi attacco alle infrastrutture civili, in particolare agli impianti energetici, è illegale e inaccettabile. Questo - facebook.com facebook È iniziato il trentanovesimo giorno di guerra in Medio Oriente, che è anche l’ultimo prima della scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran. x.com