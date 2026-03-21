Griglia di partenza MotoGP GP Brasile 2026 | risultati e classifica qualifiche

Nella giornata del GP del Brasile 2026, il Motomondiale ha concluso le sessioni di qualifiche con le due manche, Q1 e Q2, che hanno determinato la griglia di partenza. Le qualifiche si sono svolte sulla pista di Interlagos, con piloti di diverse squadre che hanno cercato di ottenere la miglior posizione possibile. I risultati delle qualifiche sono ora disponibili nella classifica ufficiale.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Brasile: si è corso all’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del tardo pomeriggio italiano e della gara in programma domani, domenica 22 marzo. Nella Q1 hanno passato il turno due italiani, ovvero Marco Bezzecchi, primo, e Fabio Di Giannantonio, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena altri tre azzurri, ovvero Franco Morbidelli, 15°, Luca Marini, 19°, ed Enea Bastianini, 22°. GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE MOTOGP 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica qualifiche Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualificheCalato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: risultati e classifica qualificheNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... F1, GP di Las Vegas: gli highlights delle qualifiche Aggiornamenti e notizie su Griglia di partenza MotoGP GP Brasile... Temi più discussi: MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez; GP Brasile, i 10 piloti qualificati al Q2 a Goiania; F1 GP Cina: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Shanghai; Kimi Antonelli conquista la pole! Ferrari in 2ª fila, Hamilton precede Leclerc. Griglia di partenza MotoGp | Chi farà la pole position? GP Brasile 2026 Goiânia (oggi 21 marzo)Griglia di partenza MotoGp, oggi 21 marzo sapremo chi farà la pole position per il GP Brasile 2026 a Goiânia al termine delle qualifiche. ilsussidiario.net La griglia di partenza del GP Thailandia di Moto GP 2026: Pedro Acosta vince la gara SprintDopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP 2026, con Marco Bezzecchi su Aprilia in pole position, la gara Sprint sul circuito di Buriram è stata vinta ... fanpage.it La griglia di partenza #SportMediaset facebook #F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming x.com