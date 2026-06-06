Gira in tuta mimetica minacciando i passanti con una pistola | a casa aveva un arsenale di armi giocattolo
Un uomo di 47 anni è stato fermato dai carabinieri a Napoli dopo aver percorso la zona di Porta Nolana indossando una tuta mimetica e mostrando una pistola in fondina. Secondo quanto riferito, minacciava i passanti con l’arma. A casa, i militari hanno trovato un arsenale di armi giocattolo. L’uomo è stato denunciato.
Un uomo di 47 anni è stato bloccato e denunciato dai carabinieri nella zona di Porta Nolana, a Napoli, dopo aver girato in tuta mimetica con quella che sembrava una pistola in fondina, minacciando i passanti. La segnalazione è arrivata al numero d'emergenza 112, e i militari della compagnia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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