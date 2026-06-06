Gira in tuta mimetica minacciando i passanti con una pistola | a casa aveva un arsenale di armi giocattolo

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni è stato fermato dai carabinieri a Napoli dopo aver percorso la zona di Porta Nolana indossando una tuta mimetica e mostrando una pistola in fondina. Secondo quanto riferito, minacciava i passanti con l’arma. A casa, i militari hanno trovato un arsenale di armi giocattolo. L’uomo è stato denunciato.