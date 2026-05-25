Riccardo Rossi e Gianni Coscia saranno i prossimi ospiti del Monferr’Autore Festival, evento dedicato a musica e cultura. La manifestazione si svolge nella provincia di Alessandria e è diretta dal giornalista e operatore culturale. La loro partecipazione è prevista come parte del programma del festival, che promuove incontri e spettacoli legati alla scena artistica locale e nazionale.

Riccardo Rossi ALESSANDRIA – Riccardo Rossi e Gianni Coscia sono i prossimi protagonisti del Monferr’Autore Festival, la manifestazione di musica e cultura diretta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus nella provincia di Alessandria. Ma altri due ospiti si aggiungono al cartellone, la Banda Osiris e Bruno Gambarotta, previsti nel mese di luglio. Si conferma così la natura trasversale della manifestazione, che intreccia canzone d’autore, rock, folk, ma anche teatro, cinema, comicità intelligente e letteratura, spesso con formule che prevedono un dialogo con gli ospiti, in una sorta di live journalism. Riccardo Rossi sarà in scena il 29 maggio, venerdì, alle 21 al teatro Verdi di Pontestura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Riccardo Rossi e Gianni Coscia al Monferr’Autore Festival

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