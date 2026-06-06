Un ragazzino di 14 anni è stato decapitato a Memmingen, in Germania, da un richiedente asilo palestinese. L'episodio è avvenuto poche settimane fa e ha portato all'arresto dell'aggressore. La polizia ha confermato l'identità della vittima e ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell'omicidio. La scena è stata sequestrata e sono stati ascoltati testimoni nel tentativo di ricostruire l’accaduto. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia della vittima.

Jermaine B. aveva solo 14 anni ed è stato ucciso poche settimane fa a Memmingen, nel Land della Baviera, pochi chilometri a sud di Stoccarda di Francesca Galici – A togliergli la vita, secondo quanto emerso, è stato un richiedente asilo palestinese, Qais Saleh, 37enne presumibilmente nato ad Abu Qash in Cisgiordania, che si trovava armato nell’edificio abbandonato in cui è stato trovato il corpo del piccolo, colpito alla gola. Jermaine era scomparso da casa alcuni giorni prima e per cercarlo erano stati fatti alzare in volo anche gli elicotteri ma solo dopo 3 giorni le forze dell’ordine l’hanno ritrovato. Alcuni media tedeschi parlano di “decapitazione” del ragazzino o, comunque, di ferite talmente profonde da essere assimilabili a un simile brutale gesto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GERMANIA, UN BAMBINO DI 14 ANNI, GIUSTIZUATO DA UN PALESTINESE

Notizie e thread social correlati

Germania, 14enne “decapitato” da un richiedente asilo palestinese: gli era stata rifiutata la domandaUn ragazzino di 14 anni è stato decapitato a Memmingen, in Baviera, poche settimane fa.

Germania, 14enne “decapitato” da un palestinese: gli era stata rifiutata la domanda di asiloUn ragazzo di 14 anni è stato decapitato a Memmingen, in Baviera, poche settimane fa.

Germania, 14enne decapitato da un richiedente asilo palestinese: gli era stata rifiutata la domandaNonostante fosse stato espulso, Saleh si trovava ancora in Germania come Duldung: non poteva essere rimpatriato a causa dell’assenza di documenti validi e di accertata nazionalità ... msn.com

Germania, 14enne ucciso a Memmingen da rifugiato palestinese | Omicidio reso possibile da problemi di asiloGermania, Memmingen sotto choc per 14enne ucciso da un richiedente asilo palestinese: l'omicidio riapre il dibattito su espulsioni e sicurezza ... ilsussidiario.net