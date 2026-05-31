Un uomo arrestato per il delitto avvenuto in un parco di Genova, aveva presentato domanda di asilo nel 2018, poi respinta. È stato portato in ospedale in stato di agitazione e potrebbe aver assunto crack prima dell’intervento.

La lite in pieno giorno mentre il parco e il museo erano aperti, le urla e poi i cocci di vetro con cui ha ferito a morte Pietro Alberto Paolo Signor, 48enne originario di Milano che viveva a Genova senza una dimora fissa. Poi la decisione di legare il corpo con degli indumenti per trascinarlo via per provare a occultare il delitto. Ma gli uomini del radiomobile dei carabinieri dopo che una ragazza e un residente che ha visto la scena dall’alto hanno chiamato il 112, sono arrivati in pochi minuti. E’ così hanno potuto arrestare il 42enne senegalese Cisse Camara in quasi flagranza. L’accusa per lui è omicidio volontario. A formularla gli investigatori dell’Arma diretti dal colonnello Marco Alesi, in accordo con la Procura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestato l'autore del delitto nel parco, aveva chiesto asilo ma la sua domanda era stata respinta nel 2018

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