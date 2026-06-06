Dopo 19 anni dal delitto, Marco Poggi ha dichiarato di ritenere Alberto Stasi colpevole, accusandolo di aver mentito durante le indagini. Poggi ha espresso questa convinzione pubblicamente, criticando le affermazioni di Stasi e sostenendo che la famiglia della vittima è certa dell'identità dell'assassino. La posizione di Poggi si basa su elementi che, a suo avviso, avrebbero confermato la colpevolezza di Stasi.

Marco Poggi, fratello di Chiara, ha rotto il silenzio pubblicamente a distanza di quasi 19 anni dal delitto di Garlasco. Lo ha fatto attraverso una lunga intervista rilasciata al programma “Quarto Grado”, in cui ha confermato che lui e la sua famiglia continuano a ritenere Alberto Stasi l’unico colpevole, nonostante la nuova indagine che vede coinvolto Andrea Sempio. Garlasco, Marco Poggi: "Per me il colpevole è Alberto Stasi" Marco Poggi: "Le nostre convinzioni siano rispettate" L'impronta 33: "Mi hanno detto che era di Andrea Sempio" Garlasco, Marco Poggi: “Per me il colpevole è Alberto Stasi” “Da quest’ultimo anno, da questa riapertura, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po’ più chiacchierata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Marco Poggi contro Alberto Stasi e le sue "bugie": perché la famiglia è convinta sia lui l'assassino

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GARLASCO: LA VERITÀ SCOMODA SU MARCO POGGI E IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA FAMIGLIA DI CHIARA POGGI

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