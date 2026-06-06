Frontale tra furgone e moto due feriti e traffico in tilt Chiusa la Statale

Da anconatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente frontale tra un furgone e una moto sulla strada statale 360 Arceviese ha provocato due feriti e ha causato la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino alla messa in sicurezza della zona. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

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SERRA DE' CONTI - Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 360 Arceviese, dove un furgone e una motocicletta si sono scontrati per cause in corso di accertamento. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 25,400, nel territorio comunale di Serra de' Conti. Due le persone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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