La Florida ha intentato una causa contro OpenAI, accusando l'intelligenza artificiale di mettere a rischio la sicurezza dei minori. La disputa si concentra sulle potenziali conseguenze dell'uso di ChatGPT, considerato pericoloso per gli adolescenti. Tra i dubbi sollevati ci sono le modalità con cui un algoritmo può simulare l'empatia senza compromettere la salute mentale dei giovani utenti. La questione riguarda anche i rischi legati al design dell'IA e alla sua influenza sui minori.

? Domande chiave? In Breve Il design della tecnologia sotto processo: la Florida accusa OpenAI e ChatGPT. Lo Stato della Florida ha presentato una causa civile contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, accusandoli di aver dato priorità ai profitti miliardari rispetto alla sicurezza dei minori. L’azione legale sostiene che la progettazione di ChatGPT sia intrinsecamente pericolosa per gli adolescenti vulnerabili. Il procuratore generale James Uthmeier ha dichiarato che la tecnologia è stata strutturata per agire come un amico, incentivando l’uso continuo del chatbot. Questo meccanismo crea un legame di fiducia che, secondo l’accusa, lascia i ragazzi privi di protezione quando rivelano bisogni spaventosi al loro interlocutore digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Florida contro OpenAI: l’IA accusata di rischiare la sicurezza dei minori

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