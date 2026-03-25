Italia ordigno su un muretto in pieno centro | scatta l’allarme

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2026, a Nardò, in provincia di Lecce, un ordigno è stato trovato appoggiato su un muretto in pieno centro. La presenza dell'oggetto ha portato all'attivazione delle forze dell'ordine e alle procedure di sicurezza. Sul luogo sono intervenuti gli artificieri per verificare la natura e l'eventuale pericolosità dell'oggetto.

Un ordigno appoggiato in bella vista su un muretto ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2026 a Nardò, in provincia di Lecce. A notarlo sono stati alcuni residenti, insospettiti dalla presenza dell’oggetto nei pressi di una casa disabitata e in vendita. In pochi minuti sono arrivati gli agenti del Commissariato, con l’obiettivo di mettere tutti al sicuro. La segnalazione al 112, secondo quanto ricostruito, sarebbe partita poco prima delle 18. Da lì, l’attivazione immediata del protocollo: l’area è stata presidiata e l’intervento è passato rapidamente dalla verifica iniziale alle misure di contenimento del rischio, mentre nel quartiere cresceva la tensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ordigno su un muretto in pieno centro: scatta l’allarme Articoli correlati Italia, bomba inesplosa su un muretto, terrore in pieno centro: scatta l’allarmeUn ordigno lasciato in bella vista su un muretto ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2026 a Nardò (Lecce). Allarme bocconi avvelenati. Esche in pieno centro storico. Scatta l’ordinanza del ComuneAllarme bocconi avvelenati a Perugia, dove il Comune è stato costretto a intervenire con un’ordinanza urgente per mettere in sicurezza un’area del... Contenuti utili per approfondire Italia ordigno su un muretto in pieno... Temi più discussi: Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere; Roma, anarchici morti nel crollo di un casale. Si indaga sull'ordigno; Esplosione a Roma, morti due anarchici. Ordigno bellico abbandonato su un muretto, chiuso tratto lungomare SalernoSi attendono gli artificieri per la messa in sicurezza ... msn.com Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismoL’esplosione del casolare nel parco degli Acquedotti, con la morte di due anarchici legati al gruppo Cospito al suo interno, è diventato un caso (anche) politico. E, dato che ... msn.com L’ascesa di Cambiaso con l’Italia Da Spalletti a Gattuso: il percorso in azzurro - facebook.com facebook #Italia, un bagno d'umiltà x.com