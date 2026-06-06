Evento culturale con Gargano da Scoprire | I segreti delle sepolture

Notizia in breve

Durante l’evento “I segreti delle sepolture” organizzato da Gargano da Scoprire, è stata presentata in anteprima una proiezione del documentario “La Chiesa dei SS”. La serata ha unito storia, archeologia e memoria, offrendo ai partecipanti uno sguardo sui ritrovamenti e le scoperte legate alle sepolture antiche. L’evento si è svolto in collaborazione con GDS e ha visto la partecipazione di appassionati e studiosi del settore.