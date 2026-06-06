Evento culturale con Gargano da Scoprire | I segreti delle sepolture
Durante l’evento “I segreti delle sepolture” organizzato da Gargano da Scoprire, è stata presentata in anteprima una proiezione del documentario “La Chiesa dei SS”. La serata ha unito storia, archeologia e memoria, offrendo ai partecipanti uno sguardo sui ritrovamenti e le scoperte legate alle sepolture antiche. L’evento si è svolto in collaborazione con GDS e ha visto la partecipazione di appassionati e studiosi del settore.
“La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo: I Segreti Sepolti dei Domenicani”, realizzato da Garganodascoprire. 📍 Sabato 8 Agosto 2026.📌 Piazza San Domenico – Vico del Gargano. Ore 19:00 – Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Padre Franco Moscone; Ore 21:30 – Presentazione del documentario dedicato alla Chiesa ed ex convento domenicano. Forse qualcuno di voi si sarà chiesto che fine abbia fatto il documentario annunciato alcune settimane fa. Abbiamo quindi deciso di trasformarlo in un vero e proprio evento culturale: una serata dedicata alla storia nascosta della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Vico del Gargano, antico convento domenicano dove, durante i lavori di restauro del 2020, vennero alla luce importanti testimonianze archeologiche. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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