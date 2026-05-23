In Congo, le ambulanze con le vittime di Ebola sono state scortate da forze di sicurezza in tenuta antisommossa fino al cimitero di Rwampara. Nel frattempo, nella regione orientale, è stato dato alle fiamme il secondo dei tre centri di cura per il virus. La polizia ha protetto le operazioni di sepoltura, mentre i centri di trattamento sono stati oggetto di incendi.

Mentre sabato, nella parte orientale del Congo, veniva dato alle fiamme il secondo dei tre centri di cura per l’Ebola, soldati dell’esercito congolese e agenti di polizia in tenuta antisommossa hanno scortato le ambulanze che trasportavano le vittime dell’Ebola al cimitero di Rwampara. La Croce Rossa ha effettuato quelle che vengono definite sepolture sicure e dignitose – protocolli utilizzati per seppellire le vittime durante le epidemie di malattie infettive – mentre una folla assisteva in silenzio, piangendo mentre il personale trasportava le bare dei propri cari. Negli ultimi giorni gli operatori sanitari hanno incontrato crescenti difficoltà nel gestire i corpi delle vittime dell’Ebola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Congo, le sepolture delle vittime di Ebola 'protette' da polizia in tenuta antisommossa

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