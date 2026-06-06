L’estrazione del Million Day di oggi, 6 giugno 2026, si è svolta e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria si tiene ogni giorno, e questa mattina sono stati estratti i numeri vincenti per il turno di sabato. I numeri sono stati comunicati pubblicamente durante la diretta dell’estrazione. Nessuna informazione aggiuntiva sui numeri vincenti o sulle eventuali vincite è stata fornita nel testo.

Oggi, sabato 6 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 6 giugno 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 5 GIUGNOLE ESTRAZIONI DEL 4 GIUGNOLE ESTRAZIONI DEL 3 GIUGNOLE ESTRAZIONI DEL 2 GIUGNOLE ESTRAZIONI DELL’1 GIUGNO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 6 giugno 2026: i numeri vincenti di sabato

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