Durante l’estate 2026, molte famiglie si sono trovate a dover affrontare costi elevati per le vacanze in Europa. Le mete più economiche sono state quelle con tariffe più basse per alloggi e servizi, attirando chi cercava di risparmiare. Nonostante l’aumento generale dei prezzi, alcune destinazioni hanno mantenuto prezzi più contenuti, offrendo opzioni di alloggio e ristorazione più accessibili rispetto ad altre località europee.

L’estate 2026 si apre in un contesto caratterizzato da prezzi ancora elevati e da una crescente attenzione ai costi da parte delle famiglie. Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche, la voglia di viaggiare resta alta. Secondo l’Holiday Barometer 2026 di Europ Assistance, il 77% degli europei prevede di concedersi una vacanza estiva. A cambiare sono soprattutto le modalità di viaggio e le destinazioni scelte. Si punta a un buon rapporto tra qualità dell’esperienza e spesa complessiva. La volontà è orientarsi verso destinazioni più convenienti rispetto alle mete tradizionali. I rincari spingono verso destinazioni più accessibili. L’aumento dei costi dei trasporti continua a incidere sui budget destinati alle vacanze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Estate 2026, le mete europee più economiche dove spendere meno in vacanza

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Viaggi Low Cost 2026: 5 Mete Sicure ed Economiche senza Cancellazioni.

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