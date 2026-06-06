Esplosione nel Fermano palazzina crolla per una fuga di gas | un morto due feriti e una donna dispersa

Un'esplosione in una palazzina a Porto Sant'Elpidio ha provocato il crollo dell'edificio all'alba, presumibilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono stati trovati un morto e due feriti, mentre una donna risultava dispersa. Le squadre di soccorso sono intervenute nelle prime ore per verificare la situazione e cercare eventuali sopravvissuti tra le macerie. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

A Porto Sant'Elpidio (Fermo) una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate la segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via limitrofa alla statale Adriatica. I soccorsi Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali: la donna a Torrette di Ancona in eliambulanza, l'uomo all'ospedale di Fermo. Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l'uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell'altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

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Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie #ANSA x.com

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