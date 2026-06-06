All’alba, una palazzina in via Trentino, nel Fermano, è crollata dopo un’esplosione che potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. Nell’incidente una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La zona è stata evacuata e sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’esplosione.

A Porto Sant’Elpidio (Fermo) una palazzina è crollata all’alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas: secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all’ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all’ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate la segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Una palazzina crolla nel Fermano dopo un’esplosione, un morto e due feriti

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Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

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Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie #ANSA x.com

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