Alle prime luci dell’alba, una palazzina è esplosa provocando il crollo parziale. Un morto e due feriti sono stati estratti dalle macerie. Un ragazzo è stato salvato e trasportato in ospedale, mentre si cerca una donna dispersa sotto le macerie. I soccorritori stanno lavorando per recuperare eventuali altre persone ancora intrappolate. La strada vicina è stata chiusa e le autorità indagano sulle cause dell’esplosione.

È di un morto e due feriti il bilancio di una violenta esplosione che all’alba ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per coordinare le operazioni di soccorso. Deceduto un uomo, salvato un ragazzo, si cerca una donna. Il bilancio al momento è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. A provocare la deflagrazione avvenuta prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso due persone rimaste coinvolte nell’esplosione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Esplode una palazzina a Porto Sant’Elpidio: un morto, salvato un ragazzo. Si cerca una donna sotto le macerie

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Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio: un morto, due feriti e un disperso

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