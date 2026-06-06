Un nuovo libro di fumetti è stato pubblicato da Elfo per l'editore Milieu. La pubblicazione combina immagini e testo, e si rivolge a chi ama passeggiare senza meta, con acquerelli come accompagnamento. La copertina presenta un aspetto didascalico, e l'autore, un fumettista di esperienza, firma l'opera. Il libro è stato annunciato recentemente e si rivolge a un pubblico interessato a letture visive e riflessive.

Didascalico a partire dalla copertina, il nuovo libro Libro di lettura a fumetti firmato da Elfo per Milieu: licenza di un fumettista «abbastanza in là con gli anni da aver. Elfo, un libro di lettura per il flaneur con gli acquerelli il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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