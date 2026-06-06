Elezioni voti di preferenza sotto analisi | possibili nuove sorprese

Il trentaduesimo seggio del nuovo Consiglio comunale è stato assegnato a Cosimo Oteri della Lega, che è stato riconfermato. Restano fuori dall’aula Debora Buda di Fratelli d’Italia. I voti di preferenza continuano ad essere analizzati e potrebbero portare a ulteriori sorprese nelle prossime settimane. La situazione resta aperta e in evoluzione, con i risultati definitivi ancora da definire.

Definito il trentaduesimo seggio del nuovo Consiglio comunale, Cosimo Oteri della Lega riconfermato in aula mentre resta fuori Debora Buda di Fratelli d'Italia, il riepilogo delle elezioni comunali 2026 non va in vacanza. Il seggio Centrale a Palazzo Zanca passa adesso ai voti di preferenza degli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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