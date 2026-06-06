Elezioni provinciali ad Avellino | al voto il nuovo Presidente
Ieri sera sono stati costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le elezioni provinciali ad Avellino, presso Palazzo Caracciolo. Sono stati insediati i componenti degli uffici elettorali, e sono iniziate le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia. La procedura si è svolta regolarmente, senza interruzioni o problemi segnalati. Le operazioni proseguiranno fino alla chiusura delle urne e allo scrutinio dei voti.
Avellino, 6 giugno 2026. Si sono regolarmente costituiti, nella serata di ieri, il Seggio centrale e la Sottosezione per l'elezione del Presidente della Provincia di Avellino presso Palazzo Caracciolo, con il formale insediamento dei componenti gli uffici elettorali e l'avvio delle operazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Elezioni amministrative Avellino 2026
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