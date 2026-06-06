Elezioni provinciali ad Avellino | al voto il nuovo Presidente

Notizia in breve

Ieri sera sono stati costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le elezioni provinciali ad Avellino, presso Palazzo Caracciolo. Sono stati insediati i componenti degli uffici elettorali, e sono iniziate le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia. La procedura si è svolta regolarmente, senza interruzioni o problemi segnalati. Le operazioni proseguiranno fino alla chiusura delle urne e allo scrutinio dei voti.