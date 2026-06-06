Un sacerdote ha condiviso la sua esperienza di riabilitazione iniziata nel 2012 presso il Centro di Riabilitazione Acquasalus di Sellia Marina. Dopo quattordici anni, descrive il percorso come un sostegno fondamentale per la sua missione, sottolineando l’importanza della fisioterapia continua. Ha anche evidenziato il ruolo dell’accoglienza offerta dalla struttura, definendola come una famiglia che lo ha aiutato nel suo cammino di recupero e crescita personale.

Quattordici anni di percorso riabilitativo e umano: la testimonianza del sacerdote racconta l’importanza della fisioterapia continua e il valore dell’accoglienza nel Centro di Riabilitazione Acquasalus di Sellia Marina Una storia di riabilitazione, costanza e fiducia che dura dal 2012. È quella di Don Francesco Cristofaro, sacerdote, scrittore e volto conosciuto nel panorama della comunicazione religiosa italiana, che ha scelto di condividere la propria esperienza all’interno del Centro di Riabilitazione Acquasalus di Sellia Marina, struttura che da oltre un decennio accompagna il suo percorso terapeutico. Nel video-testimonianza, Don Francesco ripercorre alcune delle tappe più significative della sua vita, a partire dalla condizione con cui convive fin dalla nascita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Don Francesco Cristofaro: “Ad Acquasalus ho trovato una famiglia che mi aiuta a continuare la mia missione”

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