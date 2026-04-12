Don Francesco Cristofaro | 20 anni tra fede e nuovi media a Simeri

Il 12 aprile 2026, il sagrato della chiesa di Simeri si è riempito di persone per festeggiare i vent’anni di sacerdozio di Don Francesco Cristofaro. La cerimonia ha visto la partecipazione della comunità locale, che ha accolto con entusiasmo il celebrante durante la messa commemorativa. Tra le attività, si sono susseguite testimonianze e momenti di condivisione, segnando un traguardo importante per il sacerdote e la parrocchia.

Il sagrato della chiesa di Simeri si è trasformato questa domenica 12 aprile 2026 in un luogo di grande partecipazione collettiva per celebrare i vent’anni di percorso sacerdotale di Don Francesco Cristofaro. La ricorrenza ha la presenza di numerosi fedeli, giunti non solo dal borgo locale ma anche da diverse aree della Calabria e da altre zone d’Italia, per testimoniare l’affetto verso una figura che ha saputo integrare la missione evangelica con i moderni strumenti della comunicazione digitale. L’incontro tra tradizione millenaria e nuovi linguaggi comunicativi. Il traguardo dei due decenni di ministero raggiunto da Don Francesco Cristofaro non è stato vissuto come una semplice ricorrenza liturgica, ma come un momento di profondo legame sociale all’interno della comunità di Simeri Crichi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Francesco Cristofaro: 20 anni tra fede e nuovi media a Simeri Rende, celebrazione nella chiesa di Gesù Misericordioso: Santa Messa presieduta da Don Francesco Cristofaro per il suo 20° anniversario di sacerdozioRende (Cosenza) – Una serata di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria quella vissuta nella chiesa di Gesù Misericordioso, dove è stata... Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone: “Grazie, Santo Padre”Il sacerdote calabrese Don Francesco Cristofaro ha recentemente condiviso sui propri canali social le immagini del suo incontro con Papa Leone,... La buona notte e la benedizione di Don Francesco Cristofaro