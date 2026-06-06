Dopo quasi 19 anni, Marco Poggi ha parlato pubblicamente del dolore della sua famiglia e della scomparsa della sorella Chiara. L’avvocato Liborio Cataliotti ha commentato le sue dichiarazioni, affermando di non essere sorpreso dalle parole di Poggi. La vicenda riguarda ancora il delitto di Garlasco, con il coinvolgimento di Poggi che ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda.

Marco Poggi dopo quasi 19 anni ha rotto il silenzio e parla del dolore della sua famiglia e della mancanza della sorella Chiara. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Quarto Grado il giovane Poggi ammette anche di esserci rimasto male per la mancanza di rispetto avuta in alcuni casi dalla Procura di Pavia. Tentenna quando si parla dell'impronta 33, la si attribuisce a Sempio ma resta convinto della sua innocenza. L'avvocato Liborio Cataliotti difensore di Andrea Sempio commenta così ai microfoni de Il Mattino: «Le dichiarazioni di Mario Poggi non mi sorprendono perché sono sempre le stesse da 19 anni, le stesse che ha rilasciato sotto giuramento agli inquirenti. Ha detto sempre la verità e non si è mai contraddetto, sicuramente ci sono delle cose che a distanza di tanti anni non ricorda e sicuramente ci sono tante cose che fanno male fa male ricordare». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Delitto di Garlasco, la reazione dell'avvocato Liborio Cataliotti all'intervista di Marco Poggi: «Non sono sorpreso delle sue parole»

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Delitto di Garlasco, siti hard: gli avvocati di Marco Poggi diffidano i periti della procura

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