decreto sicurezza primo passo verso la consulta

La procura di Torino ha inviato un'istanza alla Corte Costituzionale per verificare la costituzionalità del decreto sicurezza. La richiesta segue le valutazioni di giuristi, avvocati e associazioni che hanno segnalato possibili profili di incostituzionalità nel testo. La Corte dovrà ora esaminare se alcune norme del decreto rispettano o meno i principi della Costituzione. La decisione potrebbe portare a eventuali modifiche o abrogazioni del decreto.

Ad aver evidenziato profili di incostituzionalità sono stati giuristi, avvocati e associazioni. Ora a chiedere il parere alla Corte Costituzionale è la procura di Torino. Il contendere è il decreto. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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