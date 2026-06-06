crea scompiglio in san romano poi assale i carabinieri arrestato e condannato

Un uomo ha creato scompiglio nel centro storico di San Romano, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono intervenuti, l’uomo ha aggredito i militari. Dopo una colluttazione, è stato arrestato. È stato condannato a una pena detentiva.

Attimi di tensione nel cuore del centro storico, dove i carabinieri hanno arrestato un soggetto che creava scompiglio per la strada. Erano le 2 della notte tra ieri e giovedì quando, alla centrale operativa dell’Arma, è giunta la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di un uomo che stava disturbando in via San Romano. Sul posto sono arrivate due pattuglie. Il soggetto, alterato verosimilmente a causa dell’abuso di alcolici, era senza documenti. Per questa ragione, i militari lo hanno fatto salire sulla ‘gazzella’ accompagnandolo al comando per gli accertamenti del caso. Giunti in caserma, non appena il soggetto è sceso dall’auto si è avventato contro i carabinieri che lo hanno prontamente bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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