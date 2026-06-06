Cortona Comics 2026 si è svolto con numerosi eventi e mostre dedicate al fumetto e all’illustrazione. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati, offrendo esposizioni di artisti emergenti e consolidati. Sono stati organizzati incontri, workshop e sessioni di firma, coinvolgendo diverse location nel centro storico. La manifestazione si è conclusa con un grande afflusso di visitatori e partecipanti, confermando la sua presenza come evento di riferimento nel settore.

Buca batte Comune 1-0: ragazzo vola in bici, Palazzo dei Priori prova a dribblare e il giudice presenta il conto da 70 mila euro Cortona s’accende de fumetti e maschere: oh, qui c’è da perdere la testa! Tre giorni di fumetti, cosplay, musica e identità segrete trasformano Cortona nel regno di supereroi, appassionati e sognatori Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cortona Comics 2026 in foto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aperto il Cortona Comics 2026 con l'omaggio a Pk

Notizie e thread social correlati

Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona ComicsDal 5 al 7 giugno, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics, un evento dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Leggi anche: Cortona Comics 2026 al via tra fumetti, artisti e spettacoli

Temi più discussi: Cortona Comics, un intero weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segrete; Aperto il Cortona Comics 2026 con l’omaggio a Pk; Cortona Comics 2026: la quarta edizione tra fumetti, artisti e spettacoli; Cortona Comics 2026: PK, cosplay, eSport e identità segrete nel festival nerd più atteso dell’estate.

Cortona Comics 2026 in foto x.com

Cortona Comics entra nel vivo. Weekend dedicato ai fumetti con Pk e le Identità segreteNell’auditorium c’è la mostra pensata come omaggio a uno dei personaggi più amati dell’universo Disney. Il programma prosegue oggi con incontri, presentazioni editoriali e la musica della stella di X ... msn.com

Cortona Comics 2026 al via tra fumetti, artisti e spettacoliTre giorni, oltre trenta autori, cinque mostre fra cui un’esclusiva su Pk. Taglio del nastro alle 10,30. Serata concerto con Tony Pitony live allo stadio ... arezzonotizie.it