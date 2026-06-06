confesercenti quarantini resta al timone

L’assemblea elettiva della Confesercenti imolese ha confermato alla guida il presidente in carica, che continuerà a rappresentare l’associazione. La votazione si è svolta senza sorprese, con una maggioranza compatta a favore del rinnovo. Nessun cambiamento nei ruoli apicali, con i membri del consiglio che hanno espresso sostegno al leader uscente. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui partecipanti.

Rinnovata fiducia ai vertici della Confesercenti imolese. L’assemblea elettiva dei giorni scorsi ha confermato per il prossimo mandato Sabina Quarantini alla presidenza dell’associazione ed Enzo Scardovi nel ruolo di direttore, riaffermando così la continuità della guida in una fase considerata delicata per il commercio di vicinato. L’assemblea ha inoltre provveduto all’elezione degli organismi dirigenti e alla nomina dei rappresentanti negli organi regionali e nazionali, completando il quadro di governance dell’associazione. "In generale la situazione delle micro e piccole medie imprese commerciali di vicinato è ormai giunta al livello di guardia", ha dichiarato Quarantini, tracciando un quadro critico del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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