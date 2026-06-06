Civitavecchia Pride | Luxuria tra ricordi scolastici e diritti civili
Luxuria ha condiviso ricordi del suo passato al liceo Galilei durante il Civitavecchia Pride, sottolineando l'importanza dell'educazione sessuo-affettiva. Ha evidenziato come questa formazione sia fondamentale per garantire la dignità delle donne e promuovere diritti civili. La partecipazione all’evento ha puntato l’attenzione sulla necessità di integrare l’educazione sessuale nelle scuole per favorire una maggiore consapevolezza e rispetto.
Cosa ha raccontato Luxuria riguardo al suo passato nel liceo Galilei? Perché l'educazione sessuo-affettiva è fondamentale per la dignità delle donne? Quali critiche ha mosso l'attivista al provvedimento legislativo di Valditara? Dove si terrà il grande concerto conclusivo del Pride 2026??? In Breve Luxuria ricorda l'esperienza come supplente al liceo Galileo Galilei 28 anni fa Valentina Di Gennaro e Pamela Prati partecipano agli eventi in piazza Fratti Critica al . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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