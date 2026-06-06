Civitavecchia Pride | Luxuria tra ricordi scolastici e diritti civili

Notizia in breve

Luxuria ha condiviso ricordi del suo passato al liceo Galilei durante il Civitavecchia Pride, sottolineando l'importanza dell'educazione sessuo-affettiva. Ha evidenziato come questa formazione sia fondamentale per garantire la dignità delle donne e promuovere diritti civili. La partecipazione all’evento ha puntato l’attenzione sulla necessità di integrare l’educazione sessuale nelle scuole per favorire una maggiore consapevolezza e rispetto.