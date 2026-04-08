Saronno brilla a Riccione | Moia agli Assoluti e record giovanili

La squadra di nuoto di Saronno ha preso parte ai Criteria nazionali giovanili di Riccione, un evento che ha visto gli atleti della Rari Nantes ottenere miglioramenti nelle prestazioni e stabilire nuovi record giovanili. La competizione si è conclusa con una serie di risultati positivi, confermando la crescita tecnica dei partecipanti e la presenza di atleti con ambizioni di livello nazionale.

La Rari Nantes Saronno ha concluso la sua partecipazione ai Criteria nazionali giovanili di nuoto 2026 a Riccione, registrando una progressione tecnica costante e risultati di rilievo per i propri atleti. Il bilancio della trasferta è decisamente positivo, caratterizzato da una serie di miglioramenti nei tempi di percorrenza e piazzamenti che testimoniano l’evoluzione del gruppo. Nonostante il rammarico per alcune medaglie mancanti per pochissimo, la società saronnese esce dalla competizione con conferme importanti sulla qualità del lavoro svolto. Le eccellenze individuali tra record e qualificazioni. Elena Moia ha regalato una delle prestazioni più forti della manifestazione nei 200 farfalla, dove ha conquistato il quarto posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saronno brilla a Riccione: Moia agli Assoluti e record giovanili Centro Karate Riccione, ottimi risultati agli Assoluti: confermata la crescita del movimentoPrestazioni di alto livello per Marconi e Padoan ai Campionati Italiani Assoluti: il Centro Karate Riccione conferma crescita e qualità tecnica Il... Nuoto artistico, Filippo Pelati e Susanna Pedotti in evidenza nelle eliminatore del solo libero agli Assoluti di RiccioneContinuano le prove eliminatorie allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede del campionato assoluto invernale di nuoto artistico, in programma fino a... Ai Criteria 2026 di Riccione buoni risultati e crescita per la squadra della Rari Nantes di SaronnoRecord personali, finali sfiorate e prestazioni solide in una delle competizioni più importanti del nuoto giovanile italiano, con lo staff tecnico che guarda con fiducia ai prossimi impegni ... varesenews.it Il nuoto di Saronno vola a Riccione: otto atleti della Rari Nantes pronti per la sfida nazionaleDal record di qualificati guidati da Leonardo Sanesi al successo organizzativo del Trofeo Saronno Famosi con oltre duecento atleti ospiti provenienti da tutta la Lombardia ... varesenews.it