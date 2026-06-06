Chiusa nella notte l' uscita A1 di Arezzo per lavori

Da arezzonotizie.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, l’uscita autostradale di Arezzo sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa al traffico. La chiusura riguarda la stazione autostradale e durerà fino al completamento dei lavori di pavimentazione. La chiusura inizia a mezzanotte e si conclude alle 6 del mattino successivo. Durante questo intervallo, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

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Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, l'uscita della stazione autostradale di Arezzo sulla A1 Milano-Napoli resterà chiusa per lavori di pavimentazione. Il provvedimento, comunicato da Autostrade per l'Italia, riguarda i veicoli in uscita provenienti da Firenze e sarà in vigore dalle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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