Che cos’è la teoria della scarpa sbagliata che spopola ancora su TikTok

Tra le decine di micro-trend che ogni settimana nascono e muoiono su TikTok, ce n’è uno che continua a resistere: la Teoria della scarpa sbagliata (Wrong Shoes Theory) domina ancora la nostra For You Page. Secondo la teoria, basta scegliere una scarpa che stona con il resto del look per renderlo subito più interessante. Il risultato è un outfit mai banale e in grado di sorprendere. D’altronde, se continua a dominare i social e a conquistare creator e influencer, un motivo ci sarà. Cos’è la Teoria della scarpa sbagliata e perché è virale su TikTok. È un trend che rimane sulla bocca (e nell’armadio) di tutte. Sembra una metafora per Cenerentola, e invece è realmente la Teoria della scarpa sbagliata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Piedi a forma di scarpe o scarpe a forma di piedi Un errore che dura da secoli!

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