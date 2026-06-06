catalogna la rivolta dei professori imbarazza il governo socialista

Notizia in breve

Nella regione della Catalogna, i professori sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro e le misure adottate dal governo. La mobilitazione ha coinvolto molte scuole e ha causato disagi nelle attività scolastiche. La protesta si inserisce nel contesto di un fine anno scolastico segnato anche dal caldo intenso e dalle difficoltà logistiche legate alle aule non climatizzate. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.