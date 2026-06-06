Catalogna la rivolta dei professori imbarazza il governo socialista
Nella regione della Catalogna, i professori sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro e le misure adottate dal governo. La mobilitazione ha coinvolto molte scuole e ha causato disagi nelle attività scolastiche. La protesta si inserisce nel contesto di un fine anno scolastico segnato anche dal caldo intenso e dalle difficoltà logistiche legate alle aule non climatizzate. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.
Fine d’anno scolastico di fuoco in Spagna. E non solo per la temperatura nelle aule non adattate a gestire le temperature tropicali raggiunte già a fine maggio. Ma anche perché. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Sanità militare: il piano del Governo scatena la rivolta dei mediciIl governo ha approvato una riforma che prevede la creazione del Corpo unico della Sanità militare (CUSM), con ingresso in vigore dal 1° gennaio 2027.
Spagna, la rivolta degli insegnanti in Catalogna: 17 giornate di sciopero in due mesi e centomila in piazza a Barcellona e ValenciaNegli ultimi due mesi, gli insegnanti delle scuole pubbliche in Catalogna hanno promosso 17 giorni di sciopero, attirando l’attenzione di migliaia di...