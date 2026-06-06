Caso Pamela Genini la notizia è arrivata | Ritrovato Dov’era

È stato ritrovato il telefono bianco di Francesco Dolci, uno dei dispositivi chiave nell’inchiesta sull’indagato per vilipendio di cadavere legata al caso Pamela Genini. Il telefono, considerato di interesse, era scomparso prima del ritrovamento. La polizia ha comunicato che il dispositivo è stato recuperato e sarà sottoposto ad analisi. La notizia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sul luogo o le circostanze del ritrovamento.

È stato ritrovato il cosiddetto “telefono bianco” di Francesco Dolci, uno dei dispositivi considerati di interesse nell’inchiesta che vede l’imprenditore bergamasco indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito del caso legato a Pamela Genini. La notizia è stata resa nota nel corso delle trasmissioni televisive Dentro la Notizia e La Vita in Diretta. Secondo quanto emerso, il cellulare sarebbe stato consegnato direttamente da Dolci agli investigatori dopo settimane di ricerche. Il dispositivo era particolarmente ricercato dagli inquirenti perché, stando alle ricostruzioni, potrebbe contenere le conversazioni intercorse tra Dolci e l’ex compagna Pamela Genini. Si tratta di elementi che potrebbero risultare utili per ricostruire i rapporti tra i due e chiarire alcuni aspetti della vicenda investigativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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