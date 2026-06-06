Calderoli | l’autonomia è una rivoluzione per le regioni ordinarie

Calderoli ha annunciato che la riforma sull’autonomia porterà una svolta per le regioni ordinarie. La gestione delle risorse cambierà, con le regioni che otterranno maggiori poteri in materia di sanità, istruzione e trasporti. La riforma prevede che le regioni possano gestire direttamente alcune funzioni finora affidate allo Stato centrale, modificando così il rapporto tra enti locali e governo nazionale.

Come cambierà la gestione delle risorse nelle regioni a statuto ordinario?. Quali poteri specifici riceveranno le regioni dopo la nuova riforma?. Perché il modello Trentino-Alto Adige è considerato un esempio di efficienza?. Cosa deve fare il Parlamento per garantire l'autogoverno responsabile?.? In Breve Efficienza economica Trentino-Alto Adige: spese inferiori rispetto alla produzione locale.. Modello di autogoverno responsabile testato a Bolzano per le regioni ordinarie.. Obiettivo riforma: replicare poteri e responsabilità dirette delle province autonome.. Sfida parlamentare: gestione bilanci locali secondo standard di efficienza del Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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