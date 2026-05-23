Il ministro Calderoli ha dichiarato che lo sbarramento elettorale al 3% sarà applicato solo con l’attuazione dell’autonomia regionale. La riforma prevede che la soglia si applichi solo se verrà attivato il processo di autonomia. Non ci sono dettagli su come questa decisione influirà sulla gestione dei grandi carnivori o su altri aspetti specifici. La modifica si lega alla realizzazione di specifici passaggi normativi riguardanti l’autonomia territoriale.

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© Ameve.eu - Calderoli: «Sbarramento al 3% legato all’attuazione dell’autonomia»

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