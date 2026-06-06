Basta nominarla la patrimoniale per far fuggire i patrimoni, ma la sinistra pare proprio non capirlo. Il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ha riunito alcuni europarlamentari di European left alliance, tra cui Ilaria Salis, in un evento dal titolo: Tax the rich». «Il tempo dei privilegi è finito ed è ora di redistribuire la ricchezza. Non c’è niente di assurdo in questa proposta, che è ragionevole, di buon senso e riformista». Salis chiede di più: «Impedire che i ricchi possano trasferire la loro residenza fiscale. Si può fare una legge europea e muoversi con gli altri Paesi», la sua proposta. Nelle stesse ore anche Angelo Bonelli, portavoce di Avs, in una rincorsa a chi è più duro e puro, rilancia la tassa per i super ricchi e li individua. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caccia ai ricchi, è rincorsa a chi la spara più grossa

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