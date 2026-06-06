boscotrecase 46enne ucciso da colpi di pistola dopo lite tra condomini

Un uomo di 46 anni è stato ucciso da colpi di pistola dopo una lite tra condomini. La discussione, iniziata per motivi legati alla gestione dei sacchetti della spazzatura, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. I due indagati, di 33 e 27 anni, sono stati arrestati e si trovano in carcere a Napoli. La vittima è deceduta sul posto.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, ovvero il deposito dei sacchetti della spazzatura. I due indagati, di 33 e 27 anni, si trovano in carcere a Napoli. Sull’evento si è espresso l’ex sindaco di Torre Annunziata dopo lo scioglimento del Comune per camorra Nel pomeriggio di ieriun uomo di 46 anni, Salvatore Solimene,è deceduto dopo essere stato gravemente ferito con due colpi di pistolaa Boscotrecase, in provincia di Napoli. Questa mattina sono stati fermati i due indagati. Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti, l’omicidio sarebbe stato scaturito da unalite tra condomini per futili motivi, ovveroil deposito dei sacchetti dell’immondizia. I due uomini ai quali vengono contestati i fatti hanno 33 e 27 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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