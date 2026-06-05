SERIE A ENILIVE 2026/2027 | Calendario Completo | Date, Derby e Big Match!

Il campionato di Serie A 20262027 è partito con il calendario completo pubblicato, che include tutte le date dalla prima alla trentottesima giornata. Sono previste diverse sfide tra big match e derby, con le date ufficiali già annunciate. La programmazione copre l'intera stagione, consentendo ai tifosi di seguire le partite delle proprie squadre senza interruzioni. Il calendario è stato reso noto pubblicamente e comprende tutte le date delle partite, inclusi gli incontri più attesi.

Finalmente ci siamo! Il campionato più bello del mondo riparte e la domanda è solo una: dove seguire la propria squadra del cuore? In questo video analizziamo nel dettaglio la programmazione completa dalla prima giornata alla giornata numero 38, per non perdere nemmeno un minuto di azione sul campo.??? Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sul mondo del digital sport e condividi il video con i tuoi amici appassionati! Quale big vedi favorita per il debutto? Scrivilo qui sotto e discutiamone!?? Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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