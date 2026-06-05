SERIE A ENILIVE 2026 2027 | Calendario Completo | Date Derby e Big Match!

Da digital-news.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campionato di Serie A 20262027 è partito con il calendario completo pubblicato, che include tutte le date dalla prima alla trentottesima giornata. Sono previste diverse sfide tra big match e derby, con le date ufficiali già annunciate. La programmazione copre l'intera stagione, consentendo ai tifosi di seguire le partite delle proprie squadre senza interruzioni. Il calendario è stato reso noto pubblicamente e comprende tutte le date delle partite, inclusi gli incontri più attesi.

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