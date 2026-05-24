Il 24 e 25 maggio 2026 i cittadini di Vignola voteranno per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La tornata elettorale prevede la presentazione di candidati sindaco e delle rispettive liste. Sono disponibili fac-simile della scheda elettorale, che si compila inserendo il nome del candidato e le preferenze per i candidati alla lista. Le operazioni di voto si svolgeranno presso i seggi allestiti nel territorio comunale.

Vignola (Modena), 24 maggio 2026 – I cittadini di Vignola torneranno alle urne domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale della città. Sono complessivamente 19.088 i vignolesi che hanno diritto al voto. Di seguito una guida completa per orientarsi tra date, modalità di voto e regole principali. Elezioni a Vignola, quando si vota. Le elezioni comunali rientrano nella tornata delle amministrative 2026. Il voto si svolgerà in 23 seggi: Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7 alle 23. Lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7 alle 15. Alle urne per l’eventuale ballottaggio. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Vignola 2026: chi sono i candidati sindaco, come si vota e fac-simile della scheda

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