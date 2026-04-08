minacce sputi e insulti a parroco e ausiliaria arrestato 21enne egiziano

Un giovane egiziano di 21 anni è stato arrestato nel quartiere Giambellino di Milano con l’accusa di aver molestato per quasi un anno un parroco e un’ausiliaria diocesana. Le persone coinvolte hanno riferito di aver subito minacce, insulti e sputi durante questo periodo. La vicenda si è conclusa con il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, che ora si trova in custodia.

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"Viviamo un tempo difficile, offuscato da minacce gravi, da guerre sanguinose. La cultura che lo sport trasmette ha un segno ben diverso: dove la violenza vuole sopraffare il diritto, lo sport esalta la lealtà e il sacrificio nel rispetto delle regole condivise. La com - facebook.com facebook

Mentre il mondo tira un sospiro di sollievo perché le folli minacce di #Trump non sono diventate realtà, assistiamo alla sistematica distruzione di #Beirut. Ancora una volta il criminale di guerra #Netanyahu dimostra tutto il proprio cinismo. Israele deve essere fe x.com