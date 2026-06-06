Un gruppo di 86 droni ha sorvolato la zona di San Pietroburgo, causando la sospensione dei voli all’aeroporto di Pulkovo. Le autorità hanno attivato misure di sicurezza per monitorare e intercettare eventuali ulteriori incursioni. Nel frattempo, è stato rafforzato il livello di allerta nella capitale, con l’obiettivo di prevenire eventuali attacchi o intrusioni aeree. La mobilità nell’area è stata temporaneamente rallentata.

? Punti chiave? In Breve Ottantasei droni abbattuti nella regione di Leningrado: San Pietroburgo sotto attacco. Le forze russe hanno abbattuto 86 droni nella regione di Leningrado durante le recenti operazioni di combattimento. L’attacco, classificato come un’azione su larga scala condotta tramite velivoli militari non pilotati, ha colpito direttamente la città di San Pietroburgo. Il governatore Beglov ha diffuso un appello urgente ai cittadini, esortando la popolazione a non uscire dalle proprie abitazioni e a rimanere in casa per garantire la sicurezza personale. Blocchi aeroportuali e minacce a Mosca. Le conseguenze dell’offensiva si sono riversate immediatamente sulle infrastrutture civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assalto di 86 droni su San Pietroburgo: voli sospesi e allerta Mosca

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Ukrainian drones hit St. Petersburg oil terminal

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