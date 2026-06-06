Domani alle 18 si gioca Ascoli-Brescia, finale al Del Duca. La partita prevede numerosi duelli individuali tra i giocatori di entrambe le squadre, che si svolgeranno su tutto il campo durante i 90 minuti. La sfida sarà caratterizzata da scontri diretti tra i singoli calciatori, che avranno un ruolo importante nel risultato finale. La partita si svolgerà senza altre competizioni o eventi collaterali.

Ascoli-Union Brescia, sarà sfida senza esclusione di colpi. Tanti i duelli uomo su uomo che al Del Duca si svilupperanno a tutto campo sul rettangolo di gara durante la finalissima di domani che avrà luogo con fischio d’avvio programmato alle 18. Come già intravisto nel corso del particolare match d’andata la formazione di Corini se la giocherà con un’aggressione, anche alta, ma fatta di scontri diretti finalizzati principalmente a spezzare l’impostazione e quindi recuperare la sfera in una buona zona del campo. I principali protagonisti della contesa e le loro prestazioni potranno riuscire ad aiutare la rispettiva squadra nel portare l’incontro dalla propria parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Ascoli-Brescia, i duelli contano. Le sfide decisive in mezzo al campo

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