Ascesa e caduta di Peaky Blinders
Un personaggio della serie TV Peaky Blinders afferma che il passato non è un suo problema e il futuro non lo preoccupa. La serie, molto seguita, ha visto un’evoluzione nel tempo, passando dall’alta popolarità alla fine della sua produzione. La frase è stata pronunciata durante una scena ambientata a Roma il 6 giugno. L’affermazione riflette il tono e le tematiche trattate nel racconto televisivo.
“Il passato non è un mio problema. E il futuro non è una delle mie preoccupazioni”. Roma, 6 giu – Questa celebre frase di Thomas Shelby riassume in maniera quasi profetica l’evoluzione dell’acclamata serie tv BBC Peaky Blinders. I produttori hanno sfornato un’idea geniale, probabilmente nemmeno aspettandosi un simile clamoroso successo. Non preoccupandosi troppo su come avrebbero dovuto gestire il futuro della stessa. Il successo della prima stagione. Se dal 2013 non avete vissuto su Marte, immaginiamo che sappiate di cosa si stia parlando. Lo sceneggiatore e regista britannico Steven Knight parte prendendo spunto da una banda di criminali attiva a Birmingham dal 1880 agli anni Venti del Novecento per crearne una vicenda originale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Inside The True Story Of The Peaky Blinders
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